72-річний озброєний чоловік покінчив життя самогубством, коли до нього підійшла поліція в неділю, 22 січня. Це сталося приблизно через 12 годин після того, як він влаштував різанину в танцювальному клубі під час святкування китайського Нового року, у результаті якої 10 людей загинули та ще 10 отримали поранення.

Про це інформує Reuters.

Озброєний чоловік намагався влаштувати ще одну стрілянину в іншому клубі, одразу через кілька хвилин після першої 21 січня ввечері. Проте двоє перехожих вирвали з його рук зброю, перш ніж чоловік встиг зробити постріли. Винуватцю вдалося втекти.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна ідентифікував підозрюваного як Хуу Кан Тран. За словами працівника поліції, чоловік використав магазинну зброю великої ємності, щоб розстріляти місце, де часто влаштовувались бальні танці. Ця локація досить популярна серед відвідувачів старшого віку в Монтерей-Парку, приблизно за 11 км на схід від центру міста.

Слідчі ще не встановили мотивів, хоча насильство з використанням зброї в Сполучених Штатах є частим явищем. Шериф не назвав ім’я жодної з жертв, але сказав, що п’ятьом чоловікам і п’ятьом жінкам було 50 – 60 років і старше.

Після того, як поліція повідомила, що Тран вчинив стрілянину в парку Монтерей близько 22:00, у суботу, 21 січня, з ним зіткнулися перехожі в іншому танцювальному клубі в сусідньому місті Альгамбра.

“Я можу сказати вам, що підозрюваний увійшов в клуб, ймовірно, з наміром убити ще більше людей, але двоє хоробрих чоловіків знешкодили противника та вибили зброю в нього з рук”, – коменує Луна.

Також Шериф сказав, що Тран використав пістолет проти себе в неділю, 22 січня, коли поліція підійшла до білого фургона, яким він керував у Торрансі, приблизно за 34 км від місця стрілянини в студії бальних танців “Star” у парку Монтерей. Офіцери почули один постріл із фургона – відступили та викликали групу спецназу.

З 10 постраждалих семеро залишилися в лікарні, принаймні одна людина перебуває у важкому стані. Напад у Монтерей-парку став найбільшим за кількістю жертв з травня 2022 року, коли озброєний чоловік убив 19 учнів і двох вчителів у школі в Увалде, штат Техас.