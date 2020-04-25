Вищі навчальні заклади, як і загальноосвітні школи, завершать навчання дистанційно в зв'язку із загальнонаціональним карантином.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Незважаючи на дистанційну форму навчання, навчальний рік планується завершити вчасно. Що стосується сесій, то, можливо, іспити також проведуть дистанційно.

“Ми надали рекомендаційний лист вищим навчальним закладам щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І вищі навчальні заклади повинні бути готові завершити навчальний рік”, – заявила Мандзій.

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Вона пояснила, що у ВНЗ були технічні можливості для організації проведення заліків, іспитів та випускних іспитів дистанційно.

“Ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року та закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачу іспитів і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і буде знято обмеження щодо можливості відвідування закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях”, – розповіла Мандзій.