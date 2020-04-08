Виконуюча обов'язки голови міністерства науки і освіти Любомира Мандзій розповіла про те, які зміни чекають школярів і абітурієнтів у зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину через пандемію коронавірусу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Liga.net.

Коли і як пройде ЗНО

Сесії ЗНО будуть точно визначені після завершення загальнонаціонального карантину. У МОН поки що немає конкретних відповідей на це питання.

Сам процес тестування буде стандартним – давати простіші завдання, або скасовувати здачу якихось предметів через карантин – не будуть.

“Зміни щодо проведення ЗНО можуть бути тільки в термінах проведення. Інших змін у процедуру тестування вносити не будемо”, – пояснила Мандзій.

Коли почнеться навчальний рік

Як прогнозувалося раніше, початок нового навчального року буде визначено в залежності від термінів завершення карантину. Поки що мова йде про 15 вересня (при завершенні карантину до травня) і 2 листопада (при завершенні карантину до червня).

Навчання в університетах для студентів другого, третього, четвертого курсів, може розпочатися 1 вересня.

Всі зміни щодо графіку навчального процесу буде застосовано тільки до навчального року 2020-2021.

Іспити в 4 і 9 класах

Учні 4 і 9 класів не повинні будуть писати державну підсумкову атестацію (ДПА) в кінці навчального року. Тобто на профтехосвіту вони зможуть вступати лише зі шкільним атестатом.

Коригуюча освіта в вересні

Якщо навчальний процес в країні не вдасться відновити до 1 червня, то у вересні можливе коригуюче навчання.

“Після карантину потрібно знайти час, щоб зрозуміти ситуацію з конкретного предмету в конкретному класі конкретної школи. Коригуюче навчання – виключно в межах компетенції школи і вчителя. Але це не означає, що до 1 липня всі діти без винятку будуть сидіти за партами”, – пояснила в. о. міністра.

Вступ до першого класу

Залежно від того, коли закінчиться карантин, конкретні школи зможуть самостійно визначати – приймати документи для зарахування першокласників онлайн або ж переносити термін прийому.

Правила прийому першокласників також можуть встановити на рівні адміністративно-територіальної одиниці, тобто міста або села.

Закупівлі для Нової української школи (НУШ)

Внаслідок секвестру державного бюджету МОН вдалося зберегти фінансування на закупівлю нових парт, обладнання, меблів та іншого необхідного для Нової української школи (НУШ).

Доплати молодим вчителям

Проект щодо доплати молодим вчителям передбачав, що більше 73 тисяч вчителів зі стажем менше 10 років повинні були отримати доплату в розмірі 21 тисяча 20 гривень. Доплату потрібно було дати в кінці року. Але через карантин це рішення скасували.

Зарплати для вчителів в умовах карантину рахуються за середнім показником для конкретного педпрацівника.

12 березня в Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.