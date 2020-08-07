Керівництво студії Lionsgate офіційно оголосило про початок роботи над п'ятою частиною франшизи "Джон Вік" ("John Wick 5") з Кіану Рівзом у ролі колишнього найманого вбивці.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Відповідне оголошення зробив виконавчий директор студії Джон Фелтхеймер під час телефонної конференції з аналітиками.

“John Wick 5” зніматимуть одночасно з четвертою частиною франшизи.

“Ми зайняті підготовкою сценаріїв для наступних двох частин нашої франшизи про Джона Віка… Ми плануємо знімати четверту і п’яту частини одну за одною, як тільки у Кіану (Рівза, – ред.) з’явиться час на початку наступного року”, – розповів Фелтхеймер.

Варто відзначити, що кінокомпанія Lionsgate вирішила перенести дату виходу четвертої частини “Джона Віка” через пандемію коронавірусу.

Так, картина вийде в прокат 27 травня 2022 року, замість запланованої дати 21 травня 2021 року.

Серія фільмів розповідає про історію найманого кілера Джона Віка, головну роль виконує канадський актор Кіану Рівз.

Перші три фільми серії зібрали в світовому прокаті понад 579 млн доларів і отримали позитивні відгуки критиків.