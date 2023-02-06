Про це повідомила Служба безпека України.

Вагони перебували у Миколаєві на території морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Загалом вилучили 11,8 тисячі тонн.

Продукція перебувала в режимі “транзит” ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Залізничні контейнери належать двом іноземним компаніям – “Уралкалий” і “Беларуськалий”.

Власники планували переправити товар до третіх країн для продажу й одержання мільйонних прибутків. За даними СБУ, частину коштів скерували б на фінансування війни проти України.

Вилучене майно передали в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відкрито провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.