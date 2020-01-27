Суд заарештував підозрюваного в пограбуванні автомобіля співачки Maruv (Анни Корсун), яке відбулося в центрі Києва.

Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури в Facebook.

У артистки в авто розбили заднє скло, після чого вкрали сумку з грошима і цінними речами.

“Слідчі Шевченківського управління поліції Києва встановили чоловіка, ймовірно причетного до цього злочину. Ним виявився громадянин Грузії, 1979 р.н. Під час обшуків в приватному будинку, де він тимчасово проживав, вилучили золоті прикраси, відеореєстратор, антени, зарядні пристрої, автомобільні брелоки і сім-карти”, – уточнили в прокуратурі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з правом застави в 630 000 грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу, 11 січня, на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва пограбували українську співачку MARUV (Анну Корсун).

Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj — Букви (@Bykvu) January 11, 2020