Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури в Facebook.
У артистки в авто розбили заднє скло, після чого вкрали сумку з грошима і цінними речами.
“Слідчі Шевченківського управління поліції Києва встановили чоловіка, ймовірно причетного до цього злочину. Ним виявився громадянин Грузії, 1979 р.н. Під час обшуків в приватному будинку, де він тимчасово проживав, вилучили золоті прикраси, відеореєстратор, антени, зарядні пристрої, автомобільні брелоки і сім-карти”, – уточнили в прокуратурі.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з правом застави в 630 000 грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у суботу, 11 січня, на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва пограбували українську співачку MARUV (Анну Корсун).
Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj
— Букви (@Bykvu) January 11, 2020
- Раніше українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, заявляла, що її двічі обікрали на рейсах компанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).