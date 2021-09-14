Ролик з місця опублікував сам Тарнавський.
Так, друзі Тарнавського, якого судять через графіті з текстом “Зеля х*йло”, влаштували виставку під назвою “Стіни витримають, люди — ні”.
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Вони принесли під суд мольберти та рамки, в яких розмістили фотографії тих самих графі, президента Володимира Зеленського, а також світлину актора “95 кварталу” Євгена Кошового, одягнутого в худі з написом “POHUY” на декоративній стрічці, у якому він постав на дебатах кандидатів у президенти у 2019 році.
“У музичний супровід обрали Apashe “Uebok”, Sasha Argentina “Souka”, Ленінград “Ueban” та новий альбом Каньє Веста “Donda”. Дуже навіть символічно вийшло”, — зазначив Тарнавський.
Суд через "Зеля х*йло": в Чернігові влаштували виставку із нецензурною бранню pic.twitter.com/t0fhU1rQsx
— Букви (@Bykvu) September 14, 2021
- Нагадаємо, у серпні в Чернігові з’явилися численні графіті з написами “Зеля х*йло” та “Свободу Сергію Величка”.
- Їх оперативно замалювали місцеві комунальники.
- У вересні стало відомо, що через ці графіті Тарнавського звинуватили у хуліганстві через напис на паркані.