Суддя з цивільних справ штату Флорида дозволив школярам носити захисні маски під час навчального процесу, якщо в тому є необхідність.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Позов подали батьки, які наполягали на тому, що їх діти мають ходити на навчання в захисних масках, зважаючи на поширення коронавірусної хвороби. Але в деяких шкільних округах штату носіння масок заборонили.

У рішенні судді з цивільних справ сказано, що чиновники шести шкільних округів не змогли аргументувати, що ввели заборону на носіння захисних масок, бо це нібито вимагала законодавча база.

У Департаменті охорони здоров’я штату назвали рішення суду “ще однією перемогою батьківських прав”.

“Суд чітко дав зрозуміти, що всі шкільні округи мають виконувати закон та поважати права батьків, які приймають певні рішення замість дітей”, – сказано у їх повідомленні.

Судова тяганина з приводу необхідності маскового режиму та права користуватися захисною маскою триває вже кілька місяців. Деякі шкільні округи втратили через це сотні тисяч доларів.

Наразі у двох шкільних округах Флориди, Бровард та Алачуа, заборонено носити маски в школах як учням, так і вчителям, незалежно від статусу вакцинації.