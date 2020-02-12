Енергетична компанія Galp, яка перестала платити своїм співробітникам за перерви на куріння, виграла справу у вищому суді Іспанії.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Представники компанії заявили, що застосували іспанська закон, коли почали віднімати час, проведений за межами приміщень, з робочих днів співробітників. Останні зміни в іспанському законодавстві вимагають від компаній реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця.

Зазначається, що моніторинг повинен був запобігти експлуатації працівників і підвищити гнучкість в робочий час. Передбачалося також вирішити проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії.

Але ця норма зробила непередбачені наслідки для приблизно 10 мільйонів курців в Іспанії. Реєструючи, коли співробітники йдуть і входять в офіс, компанія змогла підрахувати, скільки часу вони проводять за робочим місцем.

Високий суд Іспанії спирався на попередню постанову про те, що працівники не мають права на оплачувану сигарету, каву або перерву на сніданок. Тому співробітники Galp не можуть розраховувати на оплату за повний робочий день, якщо вони часто виходять з офісу, щоб покурити.