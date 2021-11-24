Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу Антимонопольного комітету України на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі "Укрнафти".

Про це повідомила очільниця АМКУ Ольга Піщанська у своєму профілі в Facebook.

Вона висловила розчарування таким рішенням.

“М’яко кажучи, з подивом дізналися про відмову Шостого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги Комітету на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі ПАТ “Укрнафта”, – написала вона.

За її словами, компанія зараз намагається “відбитися” від штрафу АМКУ у розмірі 4,7 мільярда гривень, накладеного через участь у змові на ринку пального.

“Через суди вона намагається оскаржити право Комітету використовувати під час розгляду справ матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, у цьому випадку – Національного антикорупційного бюро. “Утім дане рішення апеляційної інстанції, як і попереднє – в ОАСК, ми вважаємо таким, що суперечить правозастосовній практиці Верховного Суду”, – заявила голова АМКУ.”

За словами Піщанської, у Комітеті чекають на повний текст рішення для аналізу мотивів апеляційної інстанції та подаватимуть касацію.

Штраф у 4,7 млрд грн був накладений АМКУ 30 березня 2021 року на ТОВ ВТФ “Авіас”, ТОВ “Торговий Дім “Авіас”, ТОВ “Пром Гарант Плюс”, ТОВ “Альянс Еволюшн”, ПАТ “Укртатнафта” та 169 операторів АЗС. Ці підприємства входять до орбіти впливу фінансово-промислової групи “Приват” Ігоря Коломойського.