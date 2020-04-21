Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП нагадали, що 3 квітня Вищий антикорупційний суд прийняв рішення стягнути з екснардепа 80 млн гривень, які раніше були внесені за нього заставою, оскільки той “порушив зобов’язання”, покладені після того, як він був відпущений з-під арешту у зв’язку з внесенням застави. Йдеться про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в Мережі три місяці тому.

Того ж дня суд ухвалив рішення щодо застосування до Микитася нового запобіжного заходу — застави в розмірі 100 млн гривень з покладанням відповідних обов’язків. Він мав внести їх протягом 5 днів, але не зробив цього.

Прокурори САП звернулися до суду з вимогою застосувати до підозрюваного суворіший запобіжний захід — арешт без права на заставу, але суддя ВАКС відмовив.

“На засіданні 20 квітня 2020 року слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Категорично не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор оскаржить його в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду”, — заявили в САП.