Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У САП нагадали, що 3 квітня Вищий антикорупційний суд прийняв рішення стягнути з екснардепа 80 млн гривень, які раніше були внесені за нього заставою, оскільки той “порушив зобов’язання”, покладені після того, як він був відпущений з-під арешту у зв’язку з внесенням застави. Йдеться про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в Мережі три місяці тому.
Того ж дня суд ухвалив рішення щодо застосування до Микитася нового запобіжного заходу — застави в розмірі 100 млн гривень з покладанням відповідних обов’язків. Він мав внести їх протягом 5 днів, але не зробив цього.
Прокурори САП звернулися до суду з вимогою застосувати до підозрюваного суворіший запобіжний захід — арешт без права на заставу, але суддя ВАКС відмовив.
“На засіданні 20 квітня 2020 року слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Категорично не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор оскаржить його в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду”, — заявили в САП.
- Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.