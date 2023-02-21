Сьогодні, 21 лютого, восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Партії регіонів, задовольнивши позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України.

Про це Руху “Чесно” повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.

Раніше громадська організація наголошувала, що “Партію регіонів” не заборонили як проросійську, і низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму досі залишаються з мандатами.

За словами лідерки Руху “Чесно” Віти Думанської, партію мали б заборонити значно раніше, а влада “намагається створити враження, що йде боротьба з проросійськими силами в політичній системі”.

Рішення можна буде оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. Втім, до цього жодній партії не вдалося цього зробити.