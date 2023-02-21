Про це Руху “Чесно” повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.

Раніше громадська організація наголошувала, що “Партію регіонів” не заборонили як проросійську, і низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму досі залишаються з мандатами. 

За словами лідерки Руху “Чесно” Віти Думанської, партію мали б заборонити значно раніше, а влада “намагається створити враження, що йде боротьба з проросійськими силами в політичній системі”. 

Рішення можна буде оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. Втім, до цього жодній партії не вдалося цього зробити.