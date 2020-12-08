Про це повідомляється на сайті Центру протидії корупції.
ЦПК ще в жовтні звернувся до Офісу генпрокурора з інформацією про те, що нардепи на спільній пресконференції “безпідставно заявили” про необхідність розслідування нібито корупції на той момент кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Нардепи також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.
З огляду на стратегічні відносини України і США, в ЦПК вважають, що такі дії можна розцінювати як державну зраду.
Офіс генпрокурора відмовився відкривати справи проти депутатів, заявивши, що ЦПК “не надав фактичних даних про вчинення злочину”.
Проте в ЦПК стверджують, що рішення Печерського райсуду зобов’язує генпрокурора Ірину Венедіктову відкрити справи проти Дубінського і Деркача. Крім того, суд зобов’язав відкрити справу проти Дубінського щодо нібито недостовірного декларування, відмивання коштів і ухилення від сплати податків.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський, коментуючи перемогу Джо Байдена на виборах президента США, заявив, що поки не встановлено юридичний факт результатів виборів, слід утриматися від офіційного визнання цих самих результатів. Також нардеп Дубінський активно допомагав колезі Андрію Деркачу, який знаходиться в списку санкцій уряду США, виходив з ним на пресконференції, відсилав листи з дезінформацією топ-чиновникам США.