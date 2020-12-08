Печерський районний суд Києва зобов'язав гепрокурора Ірину Венедіктову відкрити кримінальні справи проти народного лепутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського і позафрацкціонного депутата Андрія Деркача "щодо ймовірного вчинення державної зради".

Про це повідомляється на сайті Центру протидії корупції.

ЦПК ще в жовтні звернувся до Офісу генпрокурора з інформацією про те, що нардепи на спільній пресконференції “безпідставно заявили” про необхідність розслідування нібито корупції на той момент кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Нардепи також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

З огляду на стратегічні відносини України і США, в ЦПК вважають, що такі дії можна розцінювати як державну зраду.

Офіс генпрокурора відмовився відкривати справи проти депутатів, заявивши, що ЦПК “не надав фактичних даних про вчинення злочину”.

Проте в ЦПК стверджують, що рішення Печерського райсуду зобов’язує генпрокурора Ірину Венедіктову відкрити справи проти Дубінського і Деркача. Крім того, суд зобов’язав відкрити справу проти Дубінського щодо нібито недостовірного декларування, відмивання коштів і ухилення від сплати податків.