Про це повідомляє Український гідрометцентр.
При цьому вночі температура коливатиметься від -3 до +5 °C.
У Західній Україні температура становитиме +13…+18 °C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У східних регіонах – від +10 до +15 °C.
На Півночі країни буде сухо та +14…+16 °C. У південних областях – +11…+15 °C. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Вдень – до +14…+16 °C.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
- Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.