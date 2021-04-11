У неділю, 11 квітня, в Україні очікується значне потеплішання.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

При цьому вночі температура коливатиметься від -3 до +5 °C.

У Західній Україні температура становитиме +13…+18 °C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У східних регіонах – від +10 до +15 °C.

На Півночі країни буде сухо та +14…+16 °C. У південних областях – +11…+15 °C. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Вдень – до +14…+16 °C.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.