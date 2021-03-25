Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, середня місячна температура у квітні передбачається 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.
Водночас, місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура у квітні зазвичай становить 7-11° тепла, в гірських районах 2-6° тепла.
Абсолютний мінімум температури складав 6-16° морозу, в Карпатах та на північному сході до 17-22° морозу, на Львівщині та крайньому півдні місцями 3-5° морозу.
Абсолютний максимум температури повітря був на рівні 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.
- Сьогодні, 25 березня, у південних, східних та частково центральних областях України (Черкаській та Кіровоградській) очікується сніг з дощем; у центрі та на сході – малохмарна погода.