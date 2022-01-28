Національна суспільна телерадіокомпанія України разом із виробником національного відбору на "Євробачення-2022", компанією "Френдс Про ТВ", заявили, що не мають доказів порушення фіналісткою Alina Pash правил конкурсу, бо виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців, і співачка надала гарантії цього.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Суспільного.

“Відеоінтерв’ю Alina Pash, яке зараз у мережі наводиться як доказ порушення вимог нацвідбору, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України”, – йдеться у заяві.

У компанії пояснили, що не є правоохоронним органом, перевірку фактів порушення здійснювали виключно з відкритих джерел та на основі отриманих від учасників гарантій.

“Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження“, – закликали у НСТУ.

Разом з тим, На Суспільному заявляють, що опрацювали анкети, подані на участь у національному відборі, і перевірили їх на відповідність вимогам, передбаченим правилами національного відбору.

Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України і вимоги конкурсу: її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а кордон вона перетинала зі сторони України.

Нагадаємо, все почалося з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитувала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

Також на своїй Facebook-сторінці співачка раніше писала щодо своїх поїздок до окупованого Криму та Москви, повідомляє tabloid.pravda.com.

Варто зазначити, що після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Аліна Паш зачитала реп, українці почали шукати про неї більш детальну інформацію. Користувачі нагадали Паш про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не тільки.

З’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Ця компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на виборах президента у 2018 році.