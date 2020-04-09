Упродовж минулої доби, 8 квітня, бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” зафіксовано чотири обстріли: біля села Павлопіль, в районі Гнутово, по оборонцях Мар’їнки та Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики також вдалися до чотирьох обстрілів .

Зранку ворог з напрямку Калинове випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм. Також обстріл зафіксовано неподалік Зайцевого.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.