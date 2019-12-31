Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із снайперських гвинтівок.
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
- 26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.