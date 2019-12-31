Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із снайперських гвинтівок.

Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.