Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Вчора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 4 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського.
Втрат з нашого боку немає.
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