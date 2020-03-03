Минулої доби, 2 березня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.

Про це повідомляється в прес-центрі ООС.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне, двічі неподалік Красногорівки, у районі Авдіївки, поряд з Новомихайлівкою, поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив шість обстрілів українських позицій, а саме двічі поблизу Оріхового, двічі у районі Новотошківського, двічі неподалік Кримського.

Противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку.

“Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, троє – бойове ураження”, – повідомили в ООС.

З початком цієї доби, 3 березня, російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисникам населеного пункту Широкине.