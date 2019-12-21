Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об’єднаних сил:

  • двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • біля Славного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Кам’янки – з гранатометів різних систем;
  • поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

“Вчора, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 21 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.

  • Нагадаємо, що за минулу добу, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.