Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;

поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об’єднаних сил:

двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

біля Славного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кам’янки – з гранатометів різних систем;

поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

“Вчора, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 21 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.