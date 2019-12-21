Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об’єднаних сил:
- двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- біля Славного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Кам’янки – з гранатометів різних систем;
- поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.
“Вчора, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 21 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.
- Нагадаємо, що за минулу добу, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.