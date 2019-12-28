Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- поряд населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- неподалік з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
“Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.
З початку цієї доби, 28 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає.
- Минулої доби, 26 грудня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.