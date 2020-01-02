Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 2 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
- Українські військові, які захищають нашу країну на Донбасі, записали з нагоди новорічних та різдвяних свят зворушливий вітальний відеоролик.