За минулу добу, 1 січня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 2 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.