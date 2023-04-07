Священнослужителю Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), який під час зборів громади на Житомирщині вдарив двох дітей, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, священнику місцевої церкви повідомлено про підозру у хуліганстві, а саме у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України).

Як встановило слідство, священнослужитель вчинив хуліганські дії під час зібрання громади 2 квітня на території храму Святої Покрови у смт Іршанськ.

Під час спілкування з прихожанами священник безпідставно застосував фізичну силу до двох дітей – хлопців віком 12-ти та 15-ти років.

Зокрема одного із них священник штовхнув рукою у плече, завдавши неповнолітньому фізичного болю, іншого малолітнього потерпілого, який стояв з прапором України, вдарив кулаком у потилицю, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень.

У прокуратурі нагадали, що протиправна поведінка священника (відео з таким епізодом було активно поширено у мережі інтернет) викликала обурення громади та набула значного резонансу у суспільстві.

Наступного дня, 3 квітня, Коростенська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом скоєння священником хуліганства.

Матеріали провадження передані до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.