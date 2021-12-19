Красиві картинки з реклами та ЗМІ, де всі збираються великими родинами, всюди посмішки, вогники та відчуття піднесеного настрою часто розбиваються об дійсність: депресія, тривожність, завищені очікування, втома тощо. Наприкінці замість відпочинку люди почувають себе ще втомленішими.

Як із цим боротися, розповідає психологиня Єлена Кечманович для The Washington Post.

Людство вступає у другий цикл свят в часи пандемії уже морально виснаженими. Нам кажуть, що це має бути найщасливіша пора року – і від того будь-які негативні емоції відчуваються ще гостріше. Багато хто бореться зі стресом і тривогою, пов’язаними з сімейними посиденьками, виснажливою підготовкою, подорожами та купівлею подарунків. Багато хто також описує часті головні болі, проблеми зі сном, а також важкість через те, що мусять їсти і пити більше, ніж хотілось би.

Свята також можуть посилити самотність. Люди, які не мають підтримки з боку сім’ї або друзів, можуть відчувати себе особливо покинутими в той час, коли бути разом, великими компаніями є нормою. Також свята часто погіршують психологічні проблеми людей.

Опитування Національного альянсу психічно хворих (NAMI) у 2014 році показало, що 64 відсотки людей з психічними захворюваннями повідомили, що період свят погіршує їхній стан.

Однак, є способи, як цього уникнути:

Уникайте завищених очікувань

Незалежно від того, скільки разів ми переживали дитячі кризи, брехні родичів, спалену їжу чи скасовані рейси, у нас, здається, непохитно високі очікування від свят.

Зараз, у періоди карантинів і обмежень через COVID-19, для людей свята є ще й способом надолужити втрачене. Пониження планки на свята значно полегшило б цю справу та відчутно знизило б рівень стресу.

Забудьте слово “повинен/повинна”

Під час свят потрібно зробити генеральне прибирання, закупити список подарунків, привітати усіх, приготувати багато різноманітних страв, організувати усім розваги, зробити закупки продуктів, прикрасити житло – і це все ще й поруч і з буденними побутовими справами. Звісно, ні про який святковий настрій тут уже мови йти не може. Список справ стає вашим ворогом.

“Мої пацієнти часто висловлюють переконання, що “якби тільки” вони змогли створити ідеальне свято (або подарунок, відпустку, їжу тощо), у якому всі б чудово провели час, їм було б краще і біль від пандемії був би зменшений. Але це звичайна пастка мислення, в яку ми всі потрапляємо: базуємо наше самопочуття на неможливих стандартах і на речах, які ми не можемо контролювати”, – стверджує психологиня.

Корисно усвідомлювати, що ми ніколи не зможемо зробити все. Справа не в поганому списку — усі списки існують у безмежній сфері ідей. Ми повинні обирати те, що дійсно має значення.

Зробіть простір для всіх емоцій

Один із найшкідливіших наслідків ідеальних свят, зображених у фільмах, рекламі та ЗМІ, — це очікування посмішок, радості та щастя весь час. Хоча ці почуття є звичайними в цей сезон, так само і горе, смуток та інші негативні емоції.

Згідно з дослідженнями, змішані емоції зустрічаються набагато частіше, ніж ми можемо собі уявити. І замість того, щоб бути шкідливими, вони часто зміцнюють стійкість людини під час стресових періодів і пов’язані з сильним відчуттям мети або сенсу життя.

Щобільше, заперечення або придушення негативних емоцій робить їх сильнішими і частішими. Тому дозвольте болю і горю співіснувати з іншими емоціями. Помічати й називати різні почуття, говорити чи писати про них чи висловлювати їх за допомогою мистецтва можуть бути особливо корисними.