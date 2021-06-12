Відповідне оголошення Вакарчук зробив на своїх сторінках у соцмережах.

Пара була разом понад 20 років.

“Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів”, – зазначив Вакарчук.

Він уточнив, що вирішив зробити це оголошення, щоб “убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей”.

“Цим вичерпним постом я повідомив все, що вважав вартим уваги. З поваги до мого та Лялиного особистого простору, просив би утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу”, – додав Вакарчук.

Варто зазначити, що Святослав Вакарчук завжди неохоче афішував своє особисте життя.

“Я вважаю, що сім’я — це дуже інтимна річ. Я багато разів бачив у шоу-бізнесі, як свідомо і не свідомо люди буквально підставляли свої відносини, коли починали їх “юзати”. Це як із серії запостити котиків… Наша сила в тому, що ми залишаємо це при собі. Для мене принципово, і я ніколи не буду це змінювати. Я можу сказати одне: я просто дякую Богу за те, що дав мені можливість зустріти таку жінку, як Ляля”, – зазначав музикант в одному з інтерв’ю.

Як інформує видання ZAXID.NET, з Лялею Фонарьовою вони познайомилися в студентські роки. В цивільному шлюбі пара прожила 15 років, а у 2015 році вони офіційно одружились.

Вакарчук і Фонарьова виховували її доньку Діану від першого шлюбу.

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Ляля Фонарьова за освітою стилістска. Вона працювала іміджмейкеркою гурту “Океан Ельзи” та ще низки українських артистів.