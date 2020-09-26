Про це поінформували у Федерації тенісу України.
У фіналі українка обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 6:4; 1:6; 6:2.
Як повідомляє видання “Великий теніс України”, суперниці провели на корті майже 2 години. У вирішальному сеті Світоліна з рахунком 2-2 виграла 4 гейми поспіль і стала переможницею матчу.
Для тенісисток це був перший очний поєдинок.
Варто відзначити, що Світоліна виграла свій другий титул WTA у сезоні й 15-й у кар’єрі.
Раніше цього року українка здобула перемогу на змаганнях в Монтерреї, де в фіналі обіграла Марі Боузкову. Світоліна вдруге в сезоні здолала суперницю з найкращих 20 рейтингу (вчора в півфіналі вона виграла в Аріни Соболенко).
Призовий фонд турніру в Страсбурзі становить 225 тис. доларів.
2️⃣nd title of the season! 🏆
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
— wta (@WTA) September 26, 2020
Spending some quality time with her new 🏆@ElinaSvitolina | #IS20 pic.twitter.com/t3frRU6F9k
— wta (@WTA) September 26, 2020
Raise it high! 🏆@ElinaSvitolina | #IS20 pic.twitter.com/18CzOrUF9Q
— wta (@WTA) September 26, 2020
- Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією журналу Forbes.
- Еліна Світоліна також увійшла до ТОП-10 кращих тенісисток світу за останнє десятиліття за версією Всесвітньої тенісної асоціації.