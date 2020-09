Про це поінформували у Федерації тенісу України.

У фіналі українка обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 6:4; 1:6; 6:2.

Як повідомляє видання “Великий теніс України”, суперниці провели на корті майже 2 години. У вирішальному сеті Світоліна з рахунком 2-2 виграла 4 гейми поспіль і стала переможницею матчу.

Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Варто відзначити, що Світоліна виграла свій другий титул WTA у сезоні й 15-й у кар’єрі.

Раніше цього року українка здобула перемогу на змаганнях в Монтерреї, де в фіналі обіграла Марі Боузкову. Світоліна вдруге в сезоні здолала суперницю з найкращих 20 рейтингу (вчора в півфіналі вона виграла в Аріни Соболенко).

Призовий фонд турніру в Страсбурзі становить 225 тис. доларів.

2️⃣nd title of the season! 🏆

Spending some quality time with her new 🏆@ElinaSvitolina | #IS20 pic.twitter.com/t3frRU6F9k

— wta (@WTA) September 26, 2020