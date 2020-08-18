Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією журналу Forbes.

Про це повідомляється на сайті видання.

Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік.

Українська тенісистка Світоліна в ньому посіла сьоме місце з доходом у 6,4 млн доларів.

Варто відзначити, що до списку потрапили дев’ять тенісисток і одна футболістка.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок виглядає наступним чином:

1. Наомі Осака (Японія, теніс). Загальний дохід становить $37,4 млн, з яких призові – $3,4 млн, а рекламні контракти – $34 млн.

Як зазначається в публікації, до недавнього часу в Осаки було подвійне громадянство. Тенісистка зробила вибір на користь японського паспорта, щоб представляти Японію на Олімпіаді 2020 року, яка через коронавірус перенесена на наступний рік. Після відмови від американського громадянства Осака підписала контракти з великими олімпійськими спонсорами: Procter&Gamble, All Nippon Airways і Nissin.

2. Серена Вільямс (США, теніс). Дохід становить $36 млн, з яких призові – $4 млн, а рекламні контракти – $32 млн.

З тенісисткою уклали угоди на рекламу товарів у соцмережах такі відомі бренди, як Nike, Gatorade, Procter&Gamble і Beats. У Twitter, Instagram та Facebook на акаунти Вільямс підписані близько 40 млн осіб. Тенісистка та її чоловік Алексіс Оганян входять у групу інвесторів, яка влітку цього року оголосила про створення нового жіночого футбольного клубу в Лос-Анджелесі. Серед інвесторів є і 2-річна дочка пари Олімпія, котра стала наймолодшою в історії співвласницею спортивного клубу.

3. Ешлі Барті (Австралія, теніс). Загальний дохід становить $13,1 млн, з них призові – $10,1 млн, а рекламні контракти – $3 млн.

Барті є першою ракеткою світу в одиночному розряді в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації). Першим турніром Великого шолома, на якому тенісистка завоювала перемогу, став Відкритий чемпіонат Франції в 2019 році. Після цього вона уклала спонсорські угоди з брендами Fila і Head. Також з Барті співпрацюють низка інших брендів, серед яких Jaguar і Vegemite.

4. Сімона Халеп (Румунія, теніс). Дохід становить $10,9 млн, в тому числі призові – $6,9 млн та рекламні контракти – $4 млн.

Халеп, яка є зараз другою ракеткою світу, за свою кар’єру заробила під час змагань $36,5 млн. Вона займає четверту позицію в рейтингу тенісисток із найбільшими призовими за кар’єру (перше місце – у Серени Вільямс, яка заробила $93 млн). Спонсорами Халеп є відомі світові бренди Nike, Wilson, Hublot і Avon, а також великі румунські бренди.

5. Б’янка Андреєску (Канада, теніс). Дохід становить $8,9 млн, в тому числі призові – $4,9 млн і рекламні контракти – $4 млн.

Андреєску стала першою представницею Канади, яка виграла турнір Великого шолома (Відкритий чемпіонат США 2019 року). Завдяки цій перемозі вона отримала додаткові виплати за спонсорським контрактом із Nike. Також із тенісисткою співпрацюють бренди Rolex, Gatorade та інші.

6. Гарбінє Мугуруса (Іспанія, теніс). Дохід становить $6,6 млн: в тому числі призові – $2,1 млн та рекламні контракти – $4,5 млн.

У 2020 році Гарбінє Мугуруса стала фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії. Серед спонсорів тенісистки – Adidas, Beats, Rolex, Babolat, виробник сонцезахисних окулярів Maui Jim і страхова компанія Cesar. Спонсорська угода з Adidas стала однією з найбільших в історії спорту.

7. Еліна Світоліна (Україна, теніс). Дохід українки становить $6,4 млн, з яких призові – $5,4 млн, а рекламні контракти – $1 млн.

Українка вийшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США в 2019 році. Це дозволило їй на деякий час стати третьою ракеткою світу за версією WTA. У Світоліної є спонсорські угоди з Nike, Wilson, Hublot, виробником вин Damilano Barolo та біологічно активних добавок EAFit.

8. Софія Кенін (США, теніс). Дохід становить $5,8 млн: в тому числі призові – $4,8 млн та рекламні контракти – $1 млн.

Кенін виграла Відкритий чемпіонат Австралії в січні. У 2019 році вона була удостоєна нагороди “Прогрес року” від Жіночої тенісної асоціації. Головні спонсори тенісистки – виробник спортивного одягу Fila і Babolat (компанія, що спеціалізується на виробництві продукції для великого тенісу).

9. Анжеліка Кербер (Німеччина, теніс). Дохід становить $5,3 млн: в тому числі призові – $1,3 млн та рекламні контракти – $4 млн.

З початку 2016 року Кербер виграла три турніри Великого шолома в одиночному розряді. Найбільшим спонсором тенісистки є компанія Adidas (співпрацюють з 2013 рік). Серед інших спонсорів – Yonex, Generali, Porsche і Lavazza.

10. Алекс Морган (США, футбол). Дохід становить $4,6 млн: в тому числі призові – $400 тисяч і рекламні контракти – $4,2 млн.

Після Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2019 року Морган продовжила угоду з Nike, в яку були внесені зміни: спортсменці гарантували виплати протягом 18 місяців, навіть якщо вона не бере участі в матчах. Зараз Морган готується до запуску своєї власної медіакомпанії.

При складанні рейтингу і підрахунку доходів враховувалися призові на турнірах, бонуси, виплати за рекламними контрактами й гонорари за публічні виступи, отримані в період з 1 червня 2019-го по 1 червня 2020 року.