Про це повідомляється на Twitter-сторінці турніру.

Українська тенісистка відносно легко перемогла француженку Каролін Гарсію – 6:1, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини.

Еліна Світоліна виступить у чвертьфіналі Ролан Гаррос в третій раз в кар’єрі (2015, 2017). Для українки це друга перемога за п’ять матчів з Гарсією.

В ¼ фіналу суперницею Еліни Світоліної стала 131-я ракетка світу Надя Подороска (Аргентина). Раніше Еліна зіграла шість чвертьфіналів на турнірах Великого Шолома і ще жодного разу не зустрічалася на цьому етапі з суперницею не з топ-100.

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