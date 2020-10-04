Про це повідомляється на Twitter-сторінці турніру.

Українська тенісистка відносно легко перемогла француженку Каролін Гарсію – 6:1, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини.

Direction quarts de finale 🚩@ElinaSvitolina met fin au parcours de la Française Caroline Garcia 6-1 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/JC9l0wJvE7 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020

Еліна Світоліна виступить у чвертьфіналі Ролан Гаррос в третій раз в кар’єрі (2015, 2017). Для українки це друга перемога за п’ять матчів з Гарсією.

В ¼ фіналу суперницею Еліни Світоліної стала 131-я ракетка світу Надя Подороска (Аргентина). Раніше Еліна зіграла шість чвертьфіналів на турнірах Великого Шолома і ще жодного разу не зустрічалася на цьому етапі з суперницею не з топ-100.