Про це повідомляється на Twitter-сторінці турніру.

Українська тенісистка відносно легко перемогла француженку Каролін Гарсію – 6:1, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини.

