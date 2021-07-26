Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомила Федерація тенісу України у Facebook.

“Еліна Світоліна здобула перемогу в другому раунді на Олімпіаді в Токіо над австралійкою Айлою Томлянович – 4:6; 6:3; 6:4. Таким чином перша ракетка України вийшла в 1/8 фіналу”, – йдеться у повідомленні.

Світоліна і Томлянович зустрілися на корті в четвертий раз. За три минулих матчі, які також виграла українка, тенісистка з Австралії взяла тільки один сет, повідомляє видання “Великий теніс України”.

Тенісистки провели на корті 2 години і 20 хвилин.

У першій партії на три брейка суперниці українка відповіла двома. З рахунку 4-4 Томлянович записала в свій актив 5 геймів поспіль, потім 5 геймів поспіль (з рахунку 1-3) виграла Світоліна.

У вирішальному сеті українка продовжила успішну серію до 8 виграних геймів поспіль (3-0), але не втримала перевагу (лідирувала 4-2). Томлянович зрівняла рахунок в партії, а останні два гейми пішли в актив Світоліної.

У третьому раунді Світоліна зіграє з Марією Саккарі з Греції (№19 у світовому рейтингу). Гречанка веде 2-1 за особистими зустрічами.

Нагадаємо, 16 липня перша ракетка України Еліна Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Весілля відбулося неподалік від Женеви (Швейцарія).