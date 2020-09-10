Covid-19 Україна

оновлено 10.09.2020 о 12:01

Всього:

145612(+2582)

Хворіють:

76712(+2582)

Вилікувались:

65877(+1174)

Померло:

3023(+44)

13:35 В Україні найбільш порушені екосистеми боліт та степової зони: WWF надала рекомендації
12:50 Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %
12:28 За отруєнням Навального можуть стояти топ-посадовці Росії, – Помпео
12:04 У Києві за добу – 298 випадків COVID-19, четверо хворих померли
Ексклюзив
11:36 У Києві під МВС сотні активістів вимагають негайного розслідування нападу на Балуха – фото
09:58 Біллі Айліш створила власний дизайн укулеле: відео
07:55 Алек Болдуін став батьком в шостий раз: фото
07:27 США оштрафували «дочку» Deutsche Bank за порушення «кримських» санкцій проти РФ
00:44 Богдан заявив, що йому спалили не тільки Tesla, але і авто водія. Він звинувачує Офіс Зеленського
00:11 «Рух опору капітуляції» їде до Зеленського в Конча-Заспу через спільне з «ДНР» інспектування позицій ЗСУ

09 вересня

23:32 Богдан про кадрові призначення Зеленського: вибирав міністрів, як акторів
23:21 Спільне з «ДНР» інспектування Шумів на Донбасі: у «ЄС» вимагають позачергової сесії Ради
23:04 «Я пройшов 90-ті і фільтрую базар!», – Пальчевський емоційно заперечив вислів щодо возз’єднання з РФ
22:46 У Зеленського розповіли, як Україна інспектуватиме Шуми з «ДНР»: «Присутність бойовиків обмежена»
22:24 Богдан про реакцію Зеленського на корупцію серед «своїх»: «Він переводить погані історії в жарти»
22:05 Богдан про відпочинок Зеленського в Омані: «Він втомився, він захотів на море»
21:22 Зеленський під час звільнення порівняв Богдана з «некоханою жінкою»
21:17 Богдан заявив, що операцію по вагнерівцях зірвала людина з оточення Зеленського
20:49 Туск запропонував номінувати Тихановську і її чоловіка Сергія на Нобелівську премію миру
20:42 Арахамію хотіли замінити Тищенком, бо він має найбільший вплив на Зеленського — Богдан
20:01 В Україні перевірять, чи перейшли російськомовні школи на українську
19:25 Легендарний Thomas Cook може відродитися як онлайновий туроператор
19:14 Vetements викрив Balenciaga в плагіаті
19:05 Сербія за день до початку відмовилася брати участь у військових навчаннях в Білорусі
18:54 Стало відомо, коли Apple представить нові продукти
18:53 Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули підозру в «захопленні влади»
18:52 У Львівській області відновили виробництво техніки за стандартами НАТО
18:19 Шкільні канікули 2020-2021: коли почнуться і скільки відпочиватимуть діти
18:19 Лукашенко заявив, що оприлюднив не всю перехоплену «розмову» Варшави й Берліна

Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %

За трохи більше, ніж 40 років світові популяції диких тварин скоротилися на 68 %.

Четвер, 10 вересня 2020, 12:50

Про це йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Жива природа 2020 року.

У доповіді говориться про скорочення популяції більше 4392 видів ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних в період з 1970 по 2016 рік.

Зазначається, що регіони Латинської Америки і Карибського басейну є найбільш постраждалими регіонами світу, де в середньому спостерігається зниження на 94 %.

Ключовими причинами таких змін є перетворення пасовищ, саван, лісів і водно-болотних угідь, надмірна експлуатація дикої природи, впровадження місцевих видів і зміна клімату.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, руйнування екосистем зараз загрожує зникнення приблизно 1 млн видів (500 000 тварин і рослин, а також 500 000 комах) в найближчі десятиліття і століття.

  • Раніше повідомлялося, що корали в Великому бар’єрному рифі в Австралії за останні п’ять років втретє піддалися масштабному знебарвленню.
  • Раніше повідомлялося, що провідні екологи світу ставлять під загрозу зникнення таких популярних місць для подорожей, як Великий Бар’єрний риф, острова Кірібаті в Тихому океані та архіпелаг Галапагос.
Теги: WWF, дикі тварини, доповідь, екологія, клімат, популяції, тварини, люди

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись