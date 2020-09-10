Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %

За трохи більше, ніж 40 років світові популяції диких тварин скоротилися на 68 %.

Про це йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Жива природа 2020 року.

У доповіді говориться про скорочення популяції більше 4392 видів ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних в період з 1970 по 2016 рік.

Зазначається, що регіони Латинської Америки і Карибського басейну є найбільш постраждалими регіонами світу, де в середньому спостерігається зниження на 94 %.

Ключовими причинами таких змін є перетворення пасовищ, саван, лісів і водно-болотних угідь, надмірна експлуатація дикої природи, впровадження місцевих видів і зміна клімату.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, руйнування екосистем зараз загрожує зникнення приблизно 1 млн видів (500 000 тварин і рослин, а також 500 000 комах) в найближчі десятиліття і століття.