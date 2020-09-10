Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %

Про це йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Жива природа 2020 року.
У доповіді говориться про скорочення популяції більше 4392 видів ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних в період з 1970 по 2016 рік.
Зазначається, що регіони Латинської Америки і Карибського басейну є найбільш постраждалими регіонами світу, де в середньому спостерігається зниження на 94 %.
Ключовими причинами таких змін є перетворення пасовищ, саван, лісів і водно-болотних угідь, надмірна експлуатація дикої природи, впровадження місцевих видів і зміна клімату.
За даними Всесвітнього фонду дикої природи, руйнування екосистем зараз загрожує зникнення приблизно 1 млн видів (500 000 тварин і рослин, а також 500 000 комах) в найближчі десятиліття і століття.
- Раніше повідомлялося, що корали в Великому бар’єрному рифі в Австралії за останні п’ять років втретє піддалися масштабному знебарвленню.
- Раніше повідомлялося, що провідні екологи світу ставлять під загрозу зникнення таких популярних місць для подорожей, як Великий Бар’єрний риф, острова Кірібаті в Тихому океані та архіпелаг Галапагос.