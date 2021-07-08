Чотири німецьких канатохідці встановили новий світовий рекорд, перетнувши долину довжиною 2,1 км у шведській Лапландії по канату, підвішеному на висоті 600 метрів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Команді знадобилося два дні, щоб прокласти трос через дві вершини Полярного кола.

На відео видно, як чоловік босоніж розгойдується навшпиньки, обережно переходячи лінію між двома гірськими вершинами в засніженій долині.

“Я просто зосередився на тому, щоб бути дуже повільним, бути гранично зосередженим і просто дійти до кінця”, – сказав Квирін Хертеріх, який першим перетнув фінішну лінію, перш ніж його співгромадяни Лукас Ірмлер, Рубен Лангер і Фріда Кюне успішно пішли за ним.

Керівник групи Девід Шостром назвав головною складністю цього маршруту сильні вітри.

Він також розповів, що долина Лаппортен була обрана не випадково.

“Це місце, Лаппортен, для мене знакове місце і дуже красива пам’ятка… Коли я почав розглядати більші проєкти, я побачив фотографію Лаппортена … і зрозумів, що ми повинні його перетнути”, – додав Шостром.