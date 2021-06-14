Електоральні результати партій майже цілковито дублюють відповідні результати їхніх очільників на президентських виборах.

Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня.

Так, лідером є “Слуга народу” з 18% підтримки (28% тих, хто визначився та піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірший, ніж результат президента Зеленського.

За “ЄС” готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний результату Петра Порошенка.

В “ОПзЖ” – 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). В Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов’язано з “троєвладдям” всередині “ОПзЖ”.

Результат “Батьківщини” – 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати).

Виборчий бар’єр має шанси подолати “Сила і Честь” – 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).

Інші партії не долають виборчого порогу.

Опитування провели в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Соціологи опитали 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки – не більше 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.