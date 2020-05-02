Секретар Чернівецько-буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Архімандрит Никита (Андрій Петрович Сторожук) прийшов до редакції газети "Молодий буковинець" в Чернівцях та демонстративно кашляв на працівників, щоб видання закрили на карантин.

Відео з інцидентом опубліковане на сторінці Facebook Чернівецько-Буковинської Єпархії.

Архімандрит Никита прийшов до реакції видання “Молодий Буковинець”, звинуватив головного редактора Богдана Загайського в поширенні неправдивої інформації, зокрема щодо діагнозу коронавірусу.

“Я прийшов, щоб закрити на карантин редакцію… Вчора ви визначили, що в мене ковід (COVID – 19), а сьогодні ви вже не медики… Мені телефонувати в поліцію, щоб вас закрили на карантин? Я прийшов, кашлянув. Чи може мені тут плюнути ще десь? Як ви не розумієте, ви мені діагноз поставили”, – сказав на відео священнослужитель.

Сторожук обурився, що журналісти із видання “Молодий Буковинець” та “Релігійна правда” написали, що в нього встановлений діагноз коронавірус.

Пізніше в мережі з’явилося фото заяви священнослужителя в СБУ, в якій він повідомляє про скоєне.