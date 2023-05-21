Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook.

“Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим”, — йдеться у повідомленні Плетенчука.

Раніше у мережі поширилася інформація, що Су-35 було збито над Чорним морем. Ворожа авіація мала намір завдавати ударів у напрямку півдня України.

У Генеральному штабі ЗСУ або в оперативному командуванні “Південь” не коментували інформацію.