Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook.
“Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим”, — йдеться у повідомленні Плетенчука.
Раніше у мережі поширилася інформація, що Су-35 було збито над Чорним морем. Ворожа авіація мала намір завдавати ударів у напрямку півдня України.
У Генеральному штабі ЗСУ або в оперативному командуванні “Південь” не коментували інформацію.
З початку широкомасштабного вторгнення Росії українські сили ППО знищили 309 літаків та 294 вертольоти.
Довідка. Су-35 – багатоцільовий винищувач РФ четвертого покоління, який було розроблено у російському ОКБ Сухого у 2008 році. Ця модель є однією з основних винищувачів ВПС Росії.
- На перших етапах Україні можуть надати декілька десятків західних винищувачів F-16. Поштучно їх передавати не планують.