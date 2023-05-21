Україна спершу може отримати кілька десятків літаків F-16 — Повітряні сили

Джерело: національний телемарафон.
За словами речника Повітряних сил Юрій Ігнат, передавати літаки будуть підрозділами.
“Історичне рішення про передачу F-16 стане поштовхом на шляху до нашої перемоги. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків”, — зазначив Юрій Ігнат.
За його словами, для вирішення поточних завдань Україні можуть передати кілька десятків літаків.
Проте деталі щодо кількості переданої техніки “не буде зараз широко оприлюднюватись”.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.