Україна спершу може отримати кілька десятків літаків F-16 — Повітряні сили

На перших етапах Україні можуть надати декілька десятків західних винищувачів F-16. Поштучно їх передавати не планують.

Джерело: національний телемарафон.

За словами речника Повітряних сил Юрій Ігнат, передавати літаки будуть підрозділами.

“Історичне рішення про передачу F-16 стане поштовхом на шляху до нашої перемоги. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків”, — зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, для вирішення поточних завдань Україні можуть передати кілька десятків літаків.

Проте деталі щодо кількості переданої техніки “не буде зараз широко оприлюднюватись”.