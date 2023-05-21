російсько-українська війна
20:38 Україна спершу може отримати кілька десятків літаків F-16 — Повітряні сили
19:59 Якщо запровадити більш жорсткий контроль за цінами на російські енергоносії, то постачання нафти не постраждає — МЕА
19:58 Те, що ми протримались 82 дні – це чудо – «азовець» Кирило «Кірт» Беркаль про готовність Маріуполя до оборони на початку повномасштабної війни
19:21 У Кишиневі відбувся найбільший в історії Молдови мітинг за європейську інтеграцію
18:07 Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що президентка Грузії стала «персоною нон ґрата» на їхніх літаках
17:36 У соцмережах обурилися, що Світлана Лобода виступить з благодійним концертом у Києві
17:15 Витік секретних даних Пентагону: Тейшейра міг передавати інформацію іноземцям
16:49 Це міф, що жінки втрачають інтерес до сексу у середньому віці та старші — нове дослідження
14:51 Могилевська звела будинок на Печерську попри заборону: через порушення будівельних норм дім може обвалитися
14:38 Українські військові взяли Бахмут у напівоточення — заступниця міністра оборони
14:01 Після поразки від Хейні Ломаченко планує повернутися в Україну та допомагати «своїй православній церкві»
14:00 Меган Фокс заявила, що має дисморфофобію — психічний розлад, пов’язаний зі сприйняттям свого тіла
13:21 Резніков анонсував «Рамштайн» наступного тижня: обговорюватимуть зміцнення системи ППО
13:16 Гілларі Клінтон заявила, що перемога Трампа на президентських виборах у 2024 році стане «кінцем України»
13:05 Гендиректор МАГАТЕ закликав РФ не використовувати ЗАЕС як військову базу
11:53 Україна збільшить експорт зерна завдяки розблокуванню портів Миколаєва — Міністр агрополітики
11:11 Родини втрачають шанс на правду, яка є важливою для нашої країни – підсумки зустрічі з міжнародними спільнотами щодо теракту в Оленівці
10:42 Instagram планує випустити застосунок, який конкуруватиме з Twitter
10:17 Ломаченко програв чемпіонський поєдинок Гейні рішенням суддів: команда боксера оскаржуватиме перемогу американця
10:02 Харківщина: росіяни обстріляли Куп‘янськ – пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Є жертва
09:31 Культурний обмін: 15 українських музейників вивчатимуть інституційний досвід Франції
08:39 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських армійців
07:41 21 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Подекуди гроза та короткочасний дощ: прогноз погоди на 21 травня
00:59 Вчені фіксують перші згадки про романтичні поцілунки, починаючи з 2500 року до нашої ери — дослідження
00:11 Сумщина: росіяни 7 разів обстріляли прикордоння області за день, пошкоджені два будинки

20 травня

23:35 Нові санкції ЄС спрямують проти понад 90 компаній світу, що допомагають РФ оминати обмеження
23:00 Дніпропетровщина: ворог із важкої артилерії обстріляв Нікопольський район, є поранена
22:46 У Чорному морі знаходиться два ракетоносії РФ із вісьмома «Калібрами»

Україна спершу може отримати кілька десятків літаків F-16 — Повітряні сили

На перших етапах Україні можуть надати декілька десятків західних винищувачів F-16. Поштучно їх передавати не планують.

Неділя, 21 травня 2023, 20:38
Підтримати

Джерело: національний телемарафон.

За словами речника Повітряних сил Юрій Ігнат,  передавати літаки будуть підрозділами.

“Історичне рішення про передачу F-16 стане поштовхом на шляху до нашої перемоги. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків”, — зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, для вирішення поточних завдань Україні можуть передати кілька десятків літаків.

Проте деталі щодо кількості переданої техніки “не буде зараз широко оприлюднюватись”.

Теги: F-16, винищувачі F-16, Повітряни Сили, російсько-українська війна, Юрій Ігнат

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook