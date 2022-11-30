З початку широкомасштабного російського вторгнення Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сили ППО з початку вторгнення збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

“За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами”, — наголосив він.

Завдяки роботі ППО вдалося врятувати сотні тисяч життів та зберегти інфраструктуру. Залужний наголосив, що це показник високої майстерності наших воїнів.

Головнокомандувач привітав військових та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил із професійним святом. Валерій Залужний подякував їм за службу.

“Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами”, — написав Залужний.