Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Facebook.
Командування російської авіабази “Хмеймім”, що розташована в Сирії, отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків.
Нещодавно на авіабазу “Хмеймім” прибули понад 30 бойовиків, які отримали поранення в Україні. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан — частина з них відмовилися брати участь у бойових діях. Також зафіксовано випадки самокаліцтва.
Водночас частина найманців розглядають можливість відправлення до РФ та Білорусі як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.
- Раніше стало відомо, що окупанти планують перемістити із Сирії до Росії й Білорусі озброєння та військову техніку. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати РФ 40 тисяч бойовиків для війни в Україні.