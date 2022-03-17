Сирійські найманці планують воювати на боці Російської Федерації у війні проти України, аби нелегальної мігрувати до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Facebook.

Командування російської авіабази “Хмеймім”, що розташована в Сирії, отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків.

Нещодавно на авіабазу “Хмеймім” прибули понад 30 бойовиків, які отримали поранення в Україні. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан — частина з них відмовилися брати участь у бойових діях. Також зафіксовано випадки самокаліцтва.

Водночас частина найманців розглядають можливість відправлення до РФ та Білорусі як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.