Представники терористичної організації "Талібан", яка захопила владу в Афганістані, заборонили використання у країні іноземної валюти.

Про це повідомила британська служба новин BBC.

Після того, як “Талібан” взяв під контроль владу в Афганістані економіка країни потерпає через припинення міжнародної фінансової підтримки.

До цього у країні для розрахунків широко використовувалися долари США, а в регіонах на кордоні з Пакистаном – пакистанські рупії.

Тепер таліби заявили, що “економічна ситуація та національні інтереси в країні вимагають, щоб усі афганці використовували афганську валюту у кожній своїй торгівлі”.

“Ісламський емірат наказує всім громадянам, власникам крамниць, торговцям, бізнесменам та громадськості відтепер проводити всі операції з афганською мовою та суворо утримуватися від використання іноземної валюти”, – йдеться у заяві речника “Талібану” Забіхулли Муджахіда.

За його словами, порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів. Йдеться про близько 440 мільйона доларів нових валютних резервів. Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що Вашингтон збереже фінансові санкції проти представників “Талібану” та не дадуть їм доступу до резервів Центрального банку Афганістану.