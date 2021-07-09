Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз у країні.

Про це повідомляє посольство України в Таїланді.

Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:

комендантська година з 21:00 до 04:00;

заборона на зібрання понад 5 осіб;

припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;

закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;

обмежені години роботи парків;

обмеження на поїздки між провінціями.

З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:

уникати зайвих поїздок;

залишатися вдома під час дії комендантської години;

відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;

уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.