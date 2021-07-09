Про це повідомляє посольство України в Таїланді.
Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:
- комендантська година з 21:00 до 04:00;
- заборона на зібрання понад 5 осіб;
- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
- закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
- обмежені години роботи парків;
- обмеження на поїздки між провінціями.
З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:
- уникати зайвих поїздок;
- залишатися вдома під час дії комендантської години;
- відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;
- уникати будь-яких скупчень людей.
Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів у липні.