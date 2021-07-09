Про це повідомляє посольство України в Таїланді.

Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:

  • комендантська година з 21:00 до 04:00;
  • заборона на зібрання понад 5 осіб;
  • припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
  • закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
  • обмежені години роботи парків;
  • обмеження на поїздки між провінціями.

З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:

  • уникати зайвих поїздок;
  • залишатися вдома під час дії комендантської години;
  • відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;
  • уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів у липні.