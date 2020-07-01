Про це повідомляє Bangkok Post.
Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що ситуація з коронавірусом залишається серйозною в багатьох країнах світу.
Також цей крок зумовлений необхідністю зменшити ризик другої хвилі коронавірусу.
При цьому 1 липня країна переходить до п’ятої фази послаблення карантинних заходів.
Станом на сьогодні у Таїланді виявлено 3171 випадок COVID-19, 58 осіб померли.
- Уряд Таїланду прийняв рішення, яке дозволяє всім іноземцям, які в’їхали в країну до закриття кордонів через коронавірус, отримати автоматичне продовження візи до 30 квітня.