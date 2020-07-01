Влада Таїланду продовжила дію надзвичайного стану в країні ще на один місяць - до 31 липня.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що ситуація з коронавірусом залишається серйозною в багатьох країнах світу.

Також цей крок зумовлений необхідністю зменшити ризик другої хвилі коронавірусу.

При цьому 1 липня країна переходить до п’ятої фази послаблення карантинних заходів.

Станом на сьогодні у Таїланді виявлено 3171 випадок COVID-19, 58 осіб померли.