Таїланд з квітня скоротить обов'язковий карантин для вакцинованих від COVID-19 іноземних громадян з двох тижнів до семи днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр охорони здоров’я королівства Анутін Чарнвіранкул заявив, що щеплення повинно бути зроблене не більше ніж за три місяці до поїздки і не менше ніж за 14 днів до неї.

Також туристи повинні мати довідку про відсутність зараження COVID-19 за результатами аналізу, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вильоту в Таїланд, і негативний результат при аналізі на COVID-19 після прибуття в країну. Нещеплені іноземці, але які мають документи про відсутність коронавірусу, будуть змушені відбути 10-денний карантин.

“Іноземці, які подорожують до Таїланду з сертифікатами про вакцинацію повинні будуть знаходитися на карантині лише сім днів”, – сказав Анутін.

За його словами, туристи, які прибувають в країну з Африки повинні будуть як і раніше перебувати на карантині два тижні.

Як наголошується в публікації, суворі вимоги до в’їзду і обов’язковий карантин для всіх прибулих зіграли ключову роль в успіху Таїланду в обмеженні поширення вірусу до трохи більше 26 тис. випадків зараження і 85 смертей.