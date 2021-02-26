Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті МОЗ.
До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Список країн “червоної” зони істотно скоротився (порівняно з даними МОЗ тиждень тому). Так, до “червоної” зони віднесена 61 держава (тиждень тому була 71).
У “червону” зону наразі входять: США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Чехія, Чорногорія, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Швеція, Нідерланди, Італія, Португалія, Ізраїль, ОАЕ та інші країни.
До “зеленої” зони перемістилися: Швейцарія, Колумбія, Грузія, Кіпр, Румунія, Болгарія, Болівія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.
Також до “зеленої” зони входять: Греція, Туреччина, Єгипет, Німеччина, Хорватія, Фінляндія, Данія, Норвегія, Канада, Туніс, Мексика, Японія, Ісландія, Таїланд та інші країни.
Дані на 26 лютого:
Дані на 19 лютого:
Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.
Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. У країні знову запровадили епідемічне зонування: поділ на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.