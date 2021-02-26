Міністерство охорони здоров'я України вчергове оновило список країн, що належать до "червоної" або "зеленої" зон.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн “червоної” зони істотно скоротився (порівняно з даними МОЗ тиждень тому). Так, до “червоної” зони віднесена 61 держава (тиждень тому була 71).

У “червону” зону наразі входять: США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Чехія, Чорногорія, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Швеція, Нідерланди, Італія, Португалія, Ізраїль, ОАЕ та інші країни.

До “зеленої” зони перемістилися: Швейцарія, Колумбія, Грузія, Кіпр, Румунія, Болгарія, Болівія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.

Також до “зеленої” зони входять: Греція, Туреччина, Єгипет, Німеччина, Хорватія, Фінляндія, Данія, Норвегія, Канада, Туніс, Мексика, Японія, Ісландія, Таїланд та інші країни.

Дані на 26 лютого:

Дані на 19 лютого:

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.