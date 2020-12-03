Управління з туризму Таїланду хоче відмовитися від масового туризму, планує оновити цю галузь в період після епідемії коронавірусу та збільшивши середні витрати на душу населення на 30%.

Про це повідомляє Bangkok Post.

“Більше ніякого масового туризму. Коли ця індустрія знову встане на ноги, Таїланд повинен бути привабливим місцем. Ми забезпечимо безпеку, гігієну, екологічну стійкість, додаткові враження і зосередимося на врожайності”, – сказав голова Управління з туризму країни (ТАТ) Ютасак Супасорн.

Супасорн зазначив, що спад купівельної спроможності спостерігався в Таїланді ще до пандемії, оскільки середні витрати на поїздку міжнародних туристів впали з 50 000 до 47 000 бат.

За його словами, Таїланду необхідно також збільшити середні витрати на душу населення на 30%.

До цього влада Таїланду відкрила в’їзд власникам візи типу TR, які мають на рахунку в банку не менше 16,4 тисячі доларів. Віза видавалася на 60 днів, її власниками могли стати жителі будь-якої країни. Пізніше влада королівства заявили, що Таїланд буде закритий для туристів як мінімум до квітня.