Про це повідомляє CNN Philippines.

Сьогодні тропічний шторм “Улісс” посилився до тайфуну.

Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа підписав указ про обов’язкову евакуацію. Такі ж заходи прийняли і в провінції Албай.

“Рада щодо зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повінь, зсуви, селі, штормові припливи і вітер, в безпечні громадські та приватні евакуаційні центри”, – йдеться в повідомленні.

Також в столичному регіоні зупинили роботу судів і шкіл.

  • Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня В’єтнам опинився у полоні найпотужнішого за останні два десятиліття тайфуну “Молаве”, в результаті якого загинули дві людини, ще 26 пропали без вісті.