Про це повідомляє CNN Philippines.
Сьогодні тропічний шторм “Улісс” посилився до тайфуну.
Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа підписав указ про обов’язкову евакуацію. Такі ж заходи прийняли і в провінції Албай.
“Рада щодо зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повінь, зсуви, селі, штормові припливи і вітер, в безпечні громадські та приватні евакуаційні центри”, – йдеться в повідомленні.
Також в столичному регіоні зупинили роботу судів і шкіл.
- Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня В’єтнам опинився у полоні найпотужнішого за останні два десятиліття тайфуну “Молаве”, в результаті якого загинули дві людини, ще 26 пропали без вісті.