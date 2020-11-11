Через потужний тайфун "Улісс" на Філіппінах евакуюють тисячі жителів провінцій Албай і Катандуанес.

Про це повідомляє CNN Philippines.

Сьогодні тропічний шторм “Улісс” посилився до тайфуну.

Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа підписав указ про обов’язкову евакуацію. Такі ж заходи прийняли і в провінції Албай.

“Рада щодо зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повінь, зсуви, селі, штормові припливи і вітер, в безпечні громадські та приватні евакуаційні центри”, – йдеться в повідомленні.

Також в столичному регіоні зупинили роботу судів і шкіл.