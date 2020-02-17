Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, 15 лютого кияни пережили саму теплу ніч за 140 років спостережень для цієї дати. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче 2,3 ° С, що на 1,4 ° С тепліше ніж в 1950 році.

Ніч на 17 лютого в Києві теж виявилася рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче 1,8 ° С, що на 0,1 ° С тепліше, ніж в 1974 році.