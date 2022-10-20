Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед німецьким парламентом, наголосив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться виграти війну проти України за допомогою тактики випаленої землі.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час свого виступу Шольц заявив, що Путін використовував енергію та голод як зброю, але не зміг порушити єдність Заходу і не досягне своїх цілей війни за допомогою тактики випаленої землі.

“Ми не залишимо останню ескалацію Москви без відповіді. Тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну. Вони лише зміцнять єдність і рішучість України та її партнерів”, – наголосив німецький канцлер.

Шольц наголосив, що вся російська брехня та пропаганда, а також розмови про “спецоперації” та “швидкі перемоги” – це не більше, аніж “фасад, як потьомкінське село*“.

Він також сказав, що Німеччина звільнилася від залежності від російського газу, але працює над зниженням цін на енергоносії, зокрема шляхом забезпечення нових контрактів на постачання газу з інших країн.

*У політиці та економіці потьомкінське село — це будь-яка споруда (в прямому чи переносному значенні), єдина мета якої — створити зовнішній фасад країні, яка живе погано, змушуючи людей вірити, що країна йде краще.

Термін походить від історій про фальшиве переносне село, побудоване Григорієм Потьомкіним, колишнім коханцем імператриці Катерини II, виключно для того, щоб справити враження на імператрицю під час її подорожі до Криму в 1787 році.