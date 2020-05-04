Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Представники уряду заявили, що бомбардування сталася в неділю ввечері.
Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське угруповання талібів.
У військовому центрі, на який було скоєно напад розміщувалося близько 150 військових. В результаті атаки є жертви.
Офіцер розвідки, який пережив напад у військовому центрі, повідомив агентству Рейтер, що бойовики підірвали бомбу від вантажівки біля будівлі Національного управління безпеки (NDS) і збройних сил. Говорячи на умовах повідомив, що допоміг витягнути, щонайменше, 18 тіл з місця вибуху в неділю ввечері.
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Протягом минулої доби проросійські бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню, один боєць Об’єднаних сил отримав поранення і троє – бойові травмування.