Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Представники уряду заявили, що бомбардування сталася в неділю ввечері.

Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське угруповання талібів.

У військовому центрі, на який було скоєно напад розміщувалося близько 150 військових. В результаті атаки є жертви.

Офіцер розвідки, який пережив напад у військовому центрі, повідомив агентству Рейтер, що бойовики підірвали бомбу від вантажівки біля будівлі Національного управління безпеки (NDS) і збройних сил. Говорячи на умовах повідомив, що допоміг витягнути, щонайменше, 18 тіл з місця вибуху в неділю ввечері.