У неділю, в південній провінції Гільменд в Афганістані, на військовий центр, де розташовувалося близько 150 афганських військових, було скоєно напад. Відповідальність за атаку взяло на себе угрупування Талібан.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Представники уряду заявили, що бомбардування сталася в неділю ввечері.

Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське угруповання талібів.

У військовому центрі, на який було скоєно напад розміщувалося близько 150 військових. В результаті атаки є жертви.

Офіцер розвідки, який пережив напад у військовому центрі, повідомив агентству Рейтер, що бойовики підірвали бомбу від вантажівки біля будівлі Національного управління безпеки (NDS) і збройних сил. Говорячи на умовах повідомив, що допоміг витягнути, щонайменше, 18 тіл з місця вибуху в неділю ввечері.