Нове дослідження показало, що до 2100 року 98% колоній імператорських пінгвінів можуть опинитися на межі зникнення, якщо не будуть внесені зміни в поточні темпи викидів вуглецю і зміни клімату.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Associated Press.

Крім того, близько 70% колоній опиняться в небезпеці раніше, вже до 2050 року.

У новому дослідженні розглядалися загальні тенденції потепління і зростаюча ймовірність екстремальних погодних коливань через глобальне потепління.

Вчені зазначили, що надзвичайно низький рівень морського льоду в 2016 році привів до масової відмови від розмноження імператорських пінгвінів в затоці Галлея в Антарктиді.

Того року сезонний морський лід рушив до того, як у пінгвінів з’явився час розвинути водонепроникне доросле пір’я, і близько 10 000 пташенят потонули. Після цього колонія не оговталася.

Імператорські пінгвіни розмножуються виключно в Антарктиді взимку. Вони витримують температуру мінус 40 градусів за Цельсієм і швидкість вітру в 144 кілометрів на годину, збираючись разом групами по кілька тисяч птахів. Але вони не можуть вижити без достатньої кількості морського льоду.

У зв’язку з цим, Служба охорони рибальства і дикої природи США оголосила про пропозицію внести цей вид в список тих, які перебувають під загрозою зникнення, відповідно до закону про зникаючі види.

Це повинно забезпечити захист пінгвінів, наприклад, заборону на ввезення птахів в комерційних цілях.

“Ці пінгвіни сильно постраждали від кліматичної кризи, і уряд США нарешті усвідомлює цю загрозу”, – сказала Сара Улеманн, директорка міжнародної програми некомерційного Центру біологічного різноманіття.

Імператорські пінгвіни – найбільші пінгвіни в світі – в даний час налічують від 270 000 до 280 000 гніздових пар, або від 625 000 до 650 000 особин.