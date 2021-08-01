Через високі температури на Гренландії за один лише день розтануло понад 8 млрд тонн льоду.

Про це повідомляє сайт моніторингу льодовиків і клімату в Арктиці Polar Portal.

Експерти зазначають, що це танення не таке екстремальне, як у 2019 році, але за підрахунками води, яка вивільнилася, було б достатньо, щоб покрити американський штат Флориду (170 тис. кв. км) двома дюймами води (5 см).

За даними датських дослідників, льодовий щит Гренландії, що покриває велику арктичну територію, танув приблизно на вісім мільярдів тонн на день, що вдвічі перевищує середню норму влітку, повідомляє AFP.

Датський метеорологічний інститут повідомив, що на півночі Гренландії температура перевищує 20 °C, що більш ніж удвічі перевищує нормальну середню річну температуру.

А в аеропорту Нерлеріт Інаат на північному сході території в четвер було зафіксовано 23,4, що є найвищою температурою за весь час ведення даних.

Льодовий щит Гренландії – друга за величиною маса прісноводного льоду на планеті з площею майже 1,8 мільйона квадратних кілометрів. За своїми запасами Гренландія поступається лише Антарктиді.

Танення льодових щитів почалося у 1990 році і прискорилося з 2000 року. Втрата маси за останні роки приблизно в чотири рази більше, ніж була до 2000 року, говорять дослідники з Polar Portal.